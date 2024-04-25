Лесной пожар потушили в Люберцах | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 15:08 Лесной пожар потушили в Люберцах Комитет лесного хозяйства Московской области

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Утром 25 апреля в лесничестве Томилинском, расположенном в 10 километрах от города Люберцы, обнаружили возгорание площадью 0,03 гектара. Очаг заметили в ходе наземного патрулирования. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на площадь до 0,05 гектара.

На место происшествия были направлены два сотрудника и две единицы техники из лесничества Подольского. Им потребовался час, чтобы ликвидировать возгорание, которое оказалось низовым. Причина пожара — человеческий фактор.

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Комитет лесного хозяйства Подмосковья напоминает о том, что за поджог, послуживший причиной возгорания в лесу, предусмотрены административные и уголовные меры ответственности. В случае обнаружения пожара жителей региона просят незамедлительно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровых сервисах, которые помогут предотвратить лесные пожары. Он подчеркнул, что 95% пожаров происходит по вине человека.

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