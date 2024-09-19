Лекцию об интернет-мошенниках провели для школьников Мытищ

Ученики Гимназии № 16 пообщались со штатным психологом Центра «Импульс» и инспектором по делам несовершеннолетних. Обсудили темы мошенничества и безопасности в интернете.

Открытый диалог для молодежи городского округа Мытищи провел штатный психолог Молодежного центра «Импульс», член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Евгений Зубцов.

Инспектор группы Отдела участковых уполномоченных полиции и отдела по делам несовершеннолетних № 3 Муниципального управления Министерства внутренних дел России (Мытищинская), младший лейтенант полиции Анастасия Павлочева выступила перед учащимися Гимназии № 16.

Обсудили темы мошенничества в подростковый среде, мошенников в сети Интернет, защите персональных данных, поговорили и о последствиях постановки на учет во вневедомственную базу данных за административное правонарушение.

Воспитанники Гимназии получили ценные знания и практические навыки, которые помогут им избежать непредвиденных ситуаций и принять правильные решения в сложных ситуациях.

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