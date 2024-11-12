Лекцию о квитанциях за ЖКУ провели для пенсионеров в Серпухове

Лекцию на тему ЖКХ провели для подопечных социального центра «Серпуховский». Пенсионеры научились разбираться в начислениях, составлять заявки на перерасчет и распознавать мошенников.

Лекцию провел лектор проекта «PRO ЖКХ» Анна Дунаева. Такое обучение для пенсионеров проводят на протяжении пяти лет. Им рассказывают о перерасчете за услуги, уловках мошенников и многом другом. Все участники встречи получили подарки с полезными информативными материалами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что жители смогут заключить договор на ТО газового оборудования онлайн. Сделать это можно через «Госуслуги».