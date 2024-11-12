Сегодня 17:38 Лекцию о квитанциях за ЖКУ провели для пенсионеров в Серпухове Фото: ГБУСО МО "КЦСОиР "Серпуховский"
Лекцию на тему ЖКХ провели для подопечных социального центра «Серпуховский». Пенсионеры научились разбираться в начислениях, составлять заявки на перерасчет и распознавать мошенников.
Лекцию провел лектор проекта «PRO ЖКХ» Анна Дунаева. Такое обучение для пенсионеров проводят на протяжении пяти лет. Им рассказывают о перерасчете за услуги, уловках мошенников и многом другом. Все участники встречи получили подарки с полезными информативными материалами.
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