Воробьев: жители Подмосковья смогут заключить договор на ТО газового оборудования онлайн

Жители Московской области могут подать заявку на проверку, ремонт и настройку газового оборудования через портал госуслуг. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в рамках пилотного проекта также можно переоформить договор на поставку газа. Это решение позволит повысить уровень безопасности и снизить риски для пользователей.

«Мы продолжаем создавать современные сервисы, которые экономят время, силы, ресурсы жителей, делают жизнь комфортнее. Сейчас на нашем региональном портале собрано почти 400 услуг, доступных в „цифре“», — отметил Воробьев.

Теперь многие данные будут подгружаться автоматически, что значительно упрощает подачу заявок. В будущем пользователи смогут выбирать удобную дату для визита специалиста. Напомним, оборудование, согласно правилам, проверяют не реже одного раза в год.

Для заключения договора на техобслуживание газового оборудования необходимо подать заявку через портал госуслуг. Ранее эта услуга была доступна только на сайте «Мособлгаза». Теперь договор можно подписать с помощью Госключа, а тем, у кого нет электронной подписи, система предложит оформить ее при заполнении заявки. Договор поступит в личный кабинет пользователя через десять рабочих дней, вместо того чтобы забирать его в офисе газовой компании или ждать доставку.

«За счет обмена данными в онлайне мы объединяем коммерческие и государственные услуги в единый комплекс для повышения комфорта граждан», — отметил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Благодаря электронному документообороту жителям не нужно прикладывать дополнительные документы к заявке, и они смогут отслеживать ее статус онлайн. Отмечается, что проект внедрения электронного документооборота стартовал в Московской области, и вскоре планируется расширение на всю страну.

Заявка на настройку оборудования подается за несколько минут, а процесс оформления договора займет шесть дней. Переоформление договора на поставку газа, необходимое при смене собственника или при изменении порядка расчета объема газа, занимает десять дней и требует заполнения онлайн-формы с прикреплением необходимых документов.