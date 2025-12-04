Лекцию о безопасности на железной дороге провели для школьников в Королеве

Профилактическое мероприятие, посвященное предотвращению травматизма на железной дороге, состоялось в гимназии № 17. Целью беседы с учащимися было повышение их осведомленности о важности соблюдения правил безопасности вблизи железнодорожных путей.

Инспектор по делам несовершеннолетних линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская напомнил школьникам, что железная дорога является зоной повышенной опасности, поэтому любая неосторожность может привести к серьезным последствиям. Следует переходить пути только в специально обозначенных местах, а также исключить отвлекающие факторы — снять капюшон при приближении к железнодорожным путям, убрать наушники и телефоны.

В завершение лекции учащимся раздали информационные памятки с основными правилами поведения на железной дороге, которые помогут им помнить о безопасности и избегать травм. Организаторы беседы надеются, что такие мероприятия будут способствовать снижению числа несчастных случаев с участием детей вблизи железнодорожного транспорта.