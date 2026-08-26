Лекцию ко Дню народной игрушки провели для дошкольников в Люберцах

Дети посетили экспозицию в зале народных художественных промыслов. «Народная игрушка — это не просто забава. Это маленький мир, в котором оживает большая история. Сегодня наши юные гости узнали, что раньше игрушки делались вручную из дерева, ткани, глины. Некоторые экспонаты ребята могли взять в руки. Через расписные игрушки они прикоснулись к многовековым традициям, фольклору и народному искусству», — отметила ведущий методист Культурно-эстетического центра Галина Пономарева.

В рамках лекции дети познакомились с филимоновской, дымковской, богородской, ковровской игрушками, каргопольскими свистульками с древними символами солнца, воды и земли. Узнали, какие бывают матрешки, увидели кукол в национальных костюмах народов России.

После экскурсии прошел мастер-класс, где ребята самостоятельно расписали деревянную игрушку.

В это воскресенье, 30 августа, в Культурно-эстетическом центре пройдет День открытых дверей.