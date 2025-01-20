Лекция об искусственном интеллекте прошла для школьников в Богородском округе

Встреча школьников 8-10 классов в рамках Технической лаборатории прошла на базе Православной классической гимназии имени священномученика Константина Богородского. Тонкости работы с искусственным интеллектом ребята осваивают уже в третий раз.

Кандидат физико-математических наук Данила Посевин провел лекцию на тему «Основы решения математических задач на языке программирования Python». А доктор технических наук, действительный член Академии военных наук Сергей Ревин выступил с докладом «Работа искусственного интеллекта. Принципы движения БПЛА „рой“».

Участникам занятия в перерывах предлагали кофе, чай и печенье, создавая теплую атмосферу для общения.

Эта встреча не только углубила знания учащихся, но и вдохновила их на новые исследования, открыв горизонты для дальнейшего изучения современных технологий.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил о планах по открытию еще 14 новых школ в 2025 году. Они появятся в 13 городских округах региона.