Андрей Воробьев: 14 новых школ откроют в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье откроют 14 новых школ в 13 городских округах. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал во время традиционного обращения к жителям 23 декабря.

«В этом году мы построили 35 школ. Это более 34 тысяч новых учебных мест. Стараемся вводить большие образовательные комплексы, где на одной территории и дошкольное отделение, и большие учебные заведения. И в Лобне, и Красногорске — везде открыты именно такие центры. В следующем году откроем еще 14 школ. Самые большие — в Ленинском округе и Мытищах», — сказал Воробьев.

В ближайшей перспективе — акцент на капитальном ремонте образовательных учреждений.

«Вы знаете, что это президентская программа. Важно, чтобы родители и дети понимали, когда начнется ремонт, где будет ребенок учиться в это время, когда работа завершится», — подчеркнул губернатор

В этом году в Подмосковье обновили 41 школу, среди них — большой образовательный комплекс во Власихе, гимназия № 8 в Томилине. Работа продолжится в следующем году.