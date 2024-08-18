Лекция о победе русской армии в битве при Нови в 1799 году прошла в Химках

В Химках провели серию патриотических встреч, приуроченных ко дню разгрома русской армией французов в битве при Нови. Одна из них прошла в сквере Марии Рубцовой.

Историческую лекцию прочитал кавалер ордена почета Юрий Карпунов. Мероприятие состоялось в рамках общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». В числе участников — депутаты муниципального Совета депутатов Александр Васильев и Валентин Герасимов.

«Мы должны помнить и чтить героев прошлого, которые подарили нам будущее. Не менее важно помнить и о героях сегодняшнего дня, которые защищают интересы нашей страны, борются с нацизмом в ходе специальной военной операции. Сегодня важно прививать подрастающему поколению чувство любви к родине, уважение к ее истории, традициям и готовность встать на ее защиту. Мы рассказали участникам встречи детали и предпосылки битвы при Нови, а в завершение мероприятия возложили цветы», — рассказал депутат Валентин Герасимов.

Депутат Галина Болотова организовала еще одну патриотическую встречу. Участникам рассказали о великом русском полководце Александре Суворове и о том, как битва при Нови стала последней в Итальянском походе.

«С началом реализации нового проекта в нашем округе стали регулярно проводить разнообразные патриотические встречи. Это открытые кинопоказы, мастер-классы, викторины и многое другое», — поделилась Галина Болотова.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова напомнила, что в Химках уделяют внимание сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. В городском округе создали виртуальный музей «Химки 1941-1945: все для фронта, все для Победы!» по инициативе жителей и при поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина. На сайте можно найти военную литературу, посмотреть экспонаты музеев и услышать рассказы ветеранов из первых уст.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».