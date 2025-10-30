Лекция о культуре и традициях народов России прошла в Воскресенске

Методисты Дворца культуры «Цементник» провели в Воскресенской кадетской школе тематическую программу «В каждой культуре — душа народа». Встреча прошла в рамках проекта «Культура для школьников».

Кадетам напомнили, что в состав Российской Федерации входят 24 республики. Каждая из них имеет свою уникальную историю, культуру, язык и традиции. Эти республики — часть нашего многонационального государства.

Лекцию в Воскресенской кадетской школе посвятили культуре и традициям народов, которые проживают на территории России.

Отметим, что такие встречи дают молодежи новые знания и расширяют кругозор. Школьники учатся уважать многонациональную культуру Родины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что с января в регионе открыли почти четыре тысячи разнообразных кружков и секций для детей. Занятия сейчас посещают свыше 1,3 миллиона школьников и студентов.