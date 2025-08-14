Лекции о самореализации провели для молодежи в Королеве

Программу в центре «Космос» подготовили к Международному дню молодежи. Цикл увлекательных лекций, раскрывающих важные аспекты профессиональной самореализации, прочитал психолог-психотерапевт Николай Разыграев.

Основными темами лекций стали роль наставничества в карьере молодого специалиста, значение развитых коммуникативных способностей и перспективы волонтерской работы для личностного роста и успеха в будущем.

Наставники делятся с молодежью знаниями и опытом, помогая им избежать ошибок и быстрее адаптироваться в профессии. Важным элементом конкурентоспособности специалистов в различных сферах деятельности является искусство красноречия и публичных выступлений, которое способствует карьерному росту и профессиональному признанию.

Участники мероприятия также узнали, каким образом участие в общественных инициативах способствует формированию чувства ответственности, повышению самооценки и развитию лидерских качеств.

В завершение молодые люди смогли задать интересующие их вопросы Николаю Разыграеву. Волонтеры проявили живой интерес к обсуждению услышанного на лекциях.