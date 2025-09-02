Лекции и мастер-классы ко Дню знаний прошли в парках Королева

В рамках Дня знаний в наукограде Королев состоялся масштабный праздник под названием «Парк знаний». Посетителей областного мероприятия ждали увлекательные мастер-классы, розыгрыши призов, анимационные программы и познавательный лекторий.

Центральный городской парк стал площадкой для творческого мастер-класса «Букет для учителя», где юные художники, вооружившись цветной бумагой, ножницами и клеем, смогли создать уникальные букеты в подарок своим любимым преподавателям. На Арт-веранде были разыграны сертификаты на обучение от центра «Новая школа».

В рамках праздника также прошла анимационная программа под названием «На встречу знаниям», привлекшая внимание как детей, так и их родителей. А для самых любознательных участников был организован урок под открытым небом. У павильона «ПРОзнанания» прошли открытые уроки по робототехнике и физике.