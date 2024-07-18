Легкоатлеты из Подмосковья выиграли 10 наград на соревнованиях в Бресте

Фото: Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

Спортсмены Московской области в составе сборной России завоевали 10 наград на матчевой встрече по легкой атлетике среди команд Союзного государства. В копилке региона три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей, сообщили в Минспорте Подмосковья.

Первыми на соревнованиях стали Елена Акимова в беге на 800 метров, Алиса Махмутова в метании диска и Татьяна Юсова в тройном прыжке.

На вторую ступень пьедестала почета встали Никита Шишимров в беге на 1500 метров и Алена Бутенко в метании молота.

Бронзовыми призерами встречи стали Данила Пискарев в метании копья, Илья Дуров в беге на 110 метров с барьерами, Павел Вихор в беге на 400 метров и Анастасия Шкурина в беге на 1500 метров. Татьяна Юсова заняла третье место в прыжках в длину.

Фото: Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Фото: Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Фото: Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Фото: Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Фото: Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Фото: Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Соревнования прошли в Бресте к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В играх приняли участие легкоатлеты с 2007 года рождения.

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