Легкоатлеты из Истры стали призерами всероссийского турнира по спортивному туризму

Среди участников была и сборная Московской области, которая приезжает на состязания каждый год. Спортсменки завоевали бронзу в командном зачете на сложнейшей 5-й дистанции. Участницы из Истры Анастасия Огрызкова, Алена Ахапкина и Дарья Можарова выступили впервые и результативно: взяли бронзовые медали на девятикилометровой дистанции. Также и те, кто боролся за награды не в первый раз заняли призовые места: бронзу получили Екатерина Буравкова, Виктория Максимова, Василиса Чулкова, Полина Стрельникова. А Виктория Максимова и София Журба стали победительницами личных забегов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил команду из Подольска с победой в первом сезоне Единой школьной лиги Подмосковья