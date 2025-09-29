Легкоатлетический забег прошел в парке усадьбы «Кривякино» в Воскресенске

В забеге приняли участие более 400 человек. Самым юным спортсменом стал трехлетний Степан Салов, а самым старшим — 81-летний Сергей Байдаков.

Для гостей и участников подготовили насыщенную программу. В течение дня работали зоны мастер-классов, фотовыставки, игровые зоны с аэрохоккеем и настольным теннисом, а также ярмарка сувениров ручной работы.

Праздник бега в очередной раз объединил поколения, подарил всем заряд бодрости и веру в свои силы.