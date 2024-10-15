Легкоатлетический осенний кросс прошел в Мытищах

Праздник спорта объединил поколения в любви к спорту в Мытищах. Там прошел легкоатлетический кросс.

Традиционный осенний кросс провели в Мытищах. Праздник спорта объединил участников разных возрастов. В этом году их число увеличилось.

Взрослые участники смогли личным примером вдохновить и привлечь подрастающее поколение к физической культуре. На церемонии награждения золотой знак «Готов к труду и обороне» вручили Алексею, Федору и Александре Рябовым и Марии Жилиной. Определился обладатель золотого и серебряного знаков, им стал Никита Веневидов.

Отметим, что первый подобный забег провели в Мытищах более 20 лет назад.

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