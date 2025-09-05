Легкоатлетический кросс лыжников прошел в Мытищах

Соревнования «Вверх-вниз» состоялись в деревне Коргашино уже в 20-й раз. В них приняли участие более 650 спортсменов из разных регионов России.

Лыжники соревновались в 11 возрастных категориях. Кросс получил свое название из-за особенностей трассы, которая включает в себя сложные подъемы и спуски.

На торжественной церемонии открытия мероприятия участников приветствовали почетные гости — мастера спорта международного класса Наталья Матвеева и Наталья Сорокина. Они подчеркнули важность таких соревнований и пожелали спортсменам успеха.

По итогам состязаний победители и призеры получили кубки, медали, почетные грамоты и ценные сувениры. Кроме того, обладателей четвертых мест наградили деревянными медалями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.