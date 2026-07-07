Легенды футбола сыграли со сборной Ленинского округа

На стадионе «Металлург» в Видном состоялся четвертый матч пятого сезона областного проекта «Выходи во двор». Сборная Ленинского округа сыграла вничью со звездной командой «Легенды футбола» со счетом 6:6, став первой командой сезона, которой удалось избежать поражения.

Матч проекта «Выходи во двор», реализуемого по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, прошел 4 июля на стадионе «Металлург». Несмотря на дождливую погоду, на трибунах собрались более 1200 зрителей. Поддержать участников приехали глава Ленинского округа Станислав Каторов и депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков.

«От имени команды „Легенды футбола“ рад приветствовать всех собравшихся. Благодарю за приглашение и за организацию этого матча. Уже пятый год мы участвуем в проекте „Выходи во двор“. Спасибо губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, городу Видное и министерству спорта Подмосковья. Желаю всем получить удовольствие от игры. Футбол объединяет, и мы постараемся подарить болельщикам красивые голы», — отметил бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

На поле встретились сборная Ленинского округа и команда «Легенды футбола», в состав которой вошли известные российские футболисты Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Руслан Нигматуллин, Дмитрий Вязьмикин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов и Василий Иванов. За хозяев сыграли жители округа, а также участник специальной военной операции, чемпион Европы по пауэрлифтингу Иван Редлер, чемпион мира по боксу и кикбоксингу, участник СВО Алексей Папин и двукратный обладатель Кубка УЕФС по футзалу Максим Слесарев.

Перед началом встречи прославленные футболисты провели мастер-класс для воспитанников спортивных школ Ленинского округа. После него состоялся гала-матч, который завершился со счетом 6:6. Этот результат стал первым ничейным исходом в нынешнем сезоне проекта.

«Сборная Ленинского округа достойно провела этот матч и смогла сыграть на равных с легендами отечественного футбола. Несмотря на непростые погодные условия, команда показала характер и подарила болельщикам яркую игру. Такие встречи еще раз подтверждают, что спорт объединяет людей разных поколений и вдохновляет на новые достижения», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В администрации муниципалитета сообщили, что в рамках пятого сезона проекта «Выходи во двор» в Подмосковье запланировано проведение десяти матчей с участием команды «Легенды футбола».