Ледовое шоу пройдет в дни новогодних каникул в Дубне

В Дубне в новогодние праздники пройдет масштабное ледовое шоу, подробности которого будут объявлены в ближайшее время. Открытие зимнего сезона запланировано на 1 декабря, когда в округе зажгут новогодние огни и начнут работу катки, организованные при поддержке губернатора.

Катание будет бесплатным, также будет доступен прокат коньков под залог. Впервые на стадионе «Волна» откроется хоккейная коробка для тренировок, а в Парке семейного отдыха начал работать крытый каток «Снеговик».

В программе открытия катков предусмотрены мастер-классы и интерактивные мероприятия с лазерным и фаер-шоу. Катки будут работать в любую погоду, уже завершено строительство проката, а сейчас идет наморозка льда.

ород также готовится к праздничному украшению: уже установлены елочные шары с иллюминацией на остановках, а в Центральной улице появится праздничная фотозона. На площади Космонавтов установят новую 15-метровую светодиодную ель, окруженную фигурами сказочных персонажей. В правобережной части города также будет установлена ель в Парке семейного отдыха.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что наступающий 2026 год станет юбилейным для города, и власти сделают все возможное, чтобы жители и гости смогли насладиться праздничной атмосферой с первых дней нового года.

Кроме того, к зимнему сезону будут обустроены пять лыжных трасс по всему городу, а бригады МБУ «Чистый город» обеспечат их чистоту вместе с улицами. Коммунальная техника подготовлена к зиме, обновленный автопарк включает новые машины для оперативной уборки и закуплен пескосоляный материал для борьбы с наледью.