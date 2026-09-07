Лазерное шоу и концерт ко Дню города прошли в Наташинском парке в Люберцах

В Люберцах 5 сентября отметили День города. Центральной площадкой стал Наташинский парк, где прошли выставка предприятий, выступления творческих коллективов, а вечером — лазерное шоу и концерт группы «Леприконсы».

Люберчан поздравили глава округа Владимир Волков и депутат Госдумы Роман Терюшков. В рамках праздника вручили награды жителям и представили новый герб округа, разработанный Кристиной Даниловой — дочерью участника СВО.

«По традиции вручили заслуженные награды люберчанам. Особенное награждение: в летописи Люберец открылась новая страница — наш округ получил новый герб. В его основу легла идея Кристины Даниловой — дочери участника СВО. Благодарю Кристину за креатив!» — отметил Владимир Волков.

Подвели итоги проектов и конкурсов. Абсолютным победителем проекта «Люберецкие звезды» стала Юлия Морева, титул «Люберецкая супер-бабушка — 2026» получила Валентина Чернова.

В парке работали зона мастер-классов, тематические локации, выставка предприятий, выступали творческие коллективы. Площадки организовали Ассоциация ветеранов СВО, Центр поддержки и Комитет семей воинов Отечества. Вечером жителей поздравили Андрей Алексин и группа «Леприконсы», завершился праздник лазерным шоу на Наташинских прудах.