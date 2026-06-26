Лагерь «Муравейник» в Наро-Фоминском округе отметил 60-летие

История детского лагеря в поселке Селятино началась в 1966 году для детей работников треста «Гидромонтаж». Лагерь начал работу в доме культуры «Мечта», затем переезжал несколько раз, пока окончательно не обосновался в школе № 2.

Название, которое придумали дети, не меняли все это время — «Муравейник» символизирует дружный коллектив, готовый всегда прийти на помощь. Те, кто отдыхал здесь, с ностальгией вспоминают экскурсии в Москву, походы в кино, песни у костра и спортивные соревнования.

Лидия Черепанова стояла у истоков создания лагеря. В те годы не нужно было заполнять много бумаг — достаточно было сообщить начальнику, куда едет отряд. Однажды она со своим отрядом даже ночевала в школе в Можайске и готовила на костре.

Сегодня «Муравейник» изменился: раньше лагерь работал все лето для детей до 14 лет, теперь смена только в июне для учеников начальной школы, время работы сократилось. Но главное осталось прежним: родители по-прежнему стремятся устроить ребенка именно сюда, а для детей это новые друзья, увлекательные занятия и полноценное питание.

25 июня на праздник пришли родители, вожатые и руководители разных лет. Все с теплотой вспоминали годы работы. За 60 лет «Муравейник» стал настоящей семьей.​​