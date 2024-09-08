Квизы, мастер-классы и спортивные турниры пройдут в День города в Мытищах

В этом году День округа в Мытищах, который состоится 14 сентября, пройдет в обновленном формате. Город отметит свое 401-летие в более камерной и уютной атмосфере, отказавшись от масштабных мероприятий и салюта.

Празднование будет сосредоточено на небольших мероприятиях в парках, дворах и учреждениях культуры. Жителей и гостей города ждут квизы, мастер-классы, спортивные соревнования и выступления творческих коллективов. Каждый сможет найти что-то по душе.

Главной темой праздника станет наше единство и взаимовыручка. На всех праздничных площадках будут работать пункты сбора гуманитарной помощи. Собранные средства будут направлены военнослужащим «за ленточку», а также нашим соотечественникам в Курскую и Белгородскую области.

Организаторы призывают всех принять участие и не оставаться в стороне, подчеркивая, что наша сила в единстве и правде. Поддержать своих можно здесь.

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