Квиз о великих русских изобретателях провели для школьников в Королеве

Познавательный квиз, посвященный выдающимся русским ученым и изобретателям, организовали в библиотеке на улице Орджоникидзе. Мероприятие стало не только увлекательным, но и образовательным.

Школьники смогли погрузиться в мир науки и технологий, больше узнать о вкладе наших соотечественников в развитие науки. В процессе игры ребята также учились работать в команде, развивать пространственное мышление и открывали для себя радость познания нового.

Перед началом викторины участникам показали познавательный фильм, который содержал ответы на многие вопросы, прозвучавшие затем в квизе. Ребята азартно решали кроссворды, проявляя свои знания и логическое мышление.

«Наши квизы вдохновляют детей исследовать неизведанные горизонты науки и получать удовольствие от процесса обучения», — отметила заведующая библиотекой Анастасия Сивякова. Она пригласила всех желающих посетить следующие мероприятия в библиотеке, чтобы узнать еще больше интересного.