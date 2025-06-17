Квиз ко Дню России прошел в Мытищах

Викторину «На Руси повелось» провели в Мытищах. Ее посвятили государственному празднику и традициям России. Школьники проявили знания и умение работать в команде.

Интеллектуально-развлекательная игра, в которой участникам предлагалось ответить на вопросы из различных областей знаний прошла во Дворце культуры «Яуза». Соревнование, где нужно было проявить логику, сообразительность и умение работать в команде приурочили ко Дню России.

Ученики начальных классов школы № 14 городского округа Мытищи разделились на шесть команд. Викторина включала в себя пять раундов. В каждом из которых дети отвечали на тематические вопросы, посвященные одному из самых молодых и важных государственных праздников.

Ранее мы рассказывали о том, что турнир по стритболу прошел в Мытищах. Игры организовали на открытой специально оборудованной площадке.