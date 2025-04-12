В городском округе Мытищи в Доме культуры «Яуза» состоялся увлекательный квиз «Поехали!», приуроченный ко Всемирному дню авиации и космонавтики. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Историческая память» и собрало юных жителей города, увлеченных наукой и техникой.

В этот день участники погрузились в мир космических открытий и достижений. Квиз стал не только интеллектуальным соревнованием, но и настоящим праздником науки. Активное участие в организации и проведении мероприятия приняли представители партии «Единая Россия», включая председателя сторонников партии Юрия Уланова. Он лично поддержал участников и отметил важность подобных инициатив для популяризации науки среди молодежи.

Юрий Уланов подчеркнул, что такие события помогают воспитывать интерес к науке, развивают творческие способности и стимулируют стремление к новым достижениям. По его словам, мероприятия, направленные на просвещение молодежи, играют важную роль в формировании будущих поколений, готовых к решению сложных задач.

Квиз стал настоящей площадкой для обмена знаниями и вдохновения. Участники смогли проверить свои знания в области космонавтики, узнать много нового и провести время в атмосфере праздника. Подобные инициативы объединяют разные поколения, способствуют укреплению связи между обществом и молодежью, а также мотивируют к дальнейшему развитию и изучению науки.