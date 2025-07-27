Квест-игра ко Дню Военно-морского флота России прошла в Химках

Воспитанники детского летнего лагеря при школе «Лига первых» в Химках приняли участие в тематическом интеллектуальном состязании. Его приурочили ко Дню Военно-морского флота России.

Участники события сами сделали бумажные кораблики в технике оригами, изучили семафорную азбуку и расшифровали послания. В игре участвовало несколько отрядов. Все они прошли испытания на четырех станциях.

Квест провели в рамках всероссийской акции «Великий флот». Игру организовали активисты местных отделений Росдетцентра и «Движения первых».

Напомним, что День Военно-морского флота празднуют в последнее воскресенье июля. Традиционно в Химках в его честь проводят познавательные лекции, концерты, викторины и десятки других тематических активностей.

Ранее мы рассказывали о том, что концерт ко Дню Военно-морского флота прошел в Химках.