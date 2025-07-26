Концерт ко Дню Военно-морского флота прошел в Химках

В парке «Дубки» в Химках состоялся концерт, приуроченный ко Дню Военно-морского флота России. На празднике собрались дети, родители, воспитатели и жители городского округа.

Участникам мероприятия рассказали об истории флота, его роли в обороне России, а также о знаменитых кораблях и подвигах моряков. К празднованию присоединились муниципальные депутаты Инна Монастырская, Юлия Мамай и ветеран боевых действий Сергей Вересняк.

«Военно-морской флот России — это символ стойкости, чести и преданности Родине. Воспитывая в молодежи уважение к истории вооруженных сил страны, мы закладываем фундамент крепких патриотических ценностей», — подчеркнула Юлия Мамай.

На праздничном концерте зрители увидели творческие номера в исполнении коллективов Центральной детской школы искусств. Депутаты вручили активным жителям Химок благодарственные письма. Заслуженный летчик-испытатель, ветеран боевых действий, полковник Военно-воздушных сил Российской Федерации Аркадий Газарян отметил, насколько важно сейчас поддерживать бойцов специальной военной операции.

«Особое внимание необходимо уделять тем, кто находится на передовой — именно они стоят на страже безопасности страны. Не менее важна и надежная поддержка с тыла: обеспечение ресурсами, медицинская и психологическая помощь, развитие инфраструктуры», — добавил депутат Артур Каримов.

Отметим, что в городском округе Химки регулярно проходят различные культурные и образовательные мероприятия. По словам депутата Евгения Иноземцева, они помогают формировать у молодежи уважение к истории и понимание своей ответственности за будущее.