Курсы для допризывников по управлению БПЛА организовали в Чехове

Чехов стал первой площадкой в России, где организовали обучение допризывников абсолютно новой военно-учетной специальности. Благодаря занятиям допризывники могут стать операторами БПЛА.

Тренировки проводят рядом с аэродромом Волосово. Этим занимается организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

Сейчас занятия проходят 10 юношей. В курс подготовки входят как теория, так и практические занятия. Допризывники изучают стратегию и тактику, оттачивают навыки управления военными беспилотниками в поле, выполняют упражнения на специальной трассе.

Профессиональная подготовка позволит ребятам не только получить новые навыки, но также во время прохождения срочной службы в армии распределиться по специальности оператора беспилотников. Каждого из допризывников пригласил пройти курс военный комиссариат округа Чехов.

Подобные занятия здесь организуют и для школьников от 11 до 16 лет. Курсы длятся месяц. Они завершатся в первой половине сентября.