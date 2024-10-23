Кукольный театр из ДНР представил 3 спектакля в Мытищах

Три постановки для взрослых и детей привезли актеры Донецкого театра. Гастроли пройдут в разных городах России с 18 по 20 октября.

У Донецкого Республиканского Академического театра кукол стартовал масштабный гастрольный тур. На сцене театра «Огниво» прошел показ спектакля «Муха-Цокотуха» по мотивам известного стихотворения Корнея Чуковского. Спектакль для детей затронул вполне серьезные темы дружбы и предательства, храбрости и трусости.

Театр кукол из Донецка показал три постановки для жителей и гостей городского округа Мытищи. Спектакль «Вторая смерть Жанны д’Арк» — трагифарс по пьесе болгарского драматурга Стефана Цанева. С этой постановкой приняли участие в Международном фестивале-премии театров кукол «Имени Железкина».

Участие в таком большом гастрольном туре театр принимает в шестой раз. Он приобрел популярность не только среди детей, но и у взрослой аудитории.

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