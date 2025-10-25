Кубок по скалолазанию среди юнармейцев прошел в Мытищах

В Мытищах прошел открытый Кубок по скалолазанию среди юнармейских отрядов. Участниками соревнований стали 32 команды из Московской области и других регионов. Ребятам предстояло пройти комплексное испытание, схожее с реальными условиями туристического похода.

«Ребята приехали из разных уголков Подмосковья: Ногинска, Истры, Красногорска, Люберец, Мытищ, Подольска, Раменского, Серпухова, Чехова и Шатуры. Рады видеть и команду из Калужской области», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Сначала команды показывали знания и умения, которые необходимы в экстремальных ситуациях. Например, навыки оказания первой помощи, правильной вязки разного вида туристических узлов, а также сборки и проверки страховки. Эксперты строго оценивали выполнение заданий по критериям точности и безопасности.

После прошла гонка по скалодрому. Главной задачей участников было не просто добраться до вершины, но и сделать это быстро, технично, по всем правилам страховки и взаимодействия в связке.

«Мы закладываем в детях основы альпинистской и горной подготовки. В дальнейшем это позволит им обладать навыками спортивного альпинизма и взойти на высшие точки мира», — подчеркнул начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

Победителями Кубка стали ребята из подольского отряда «Витязь Быково». Второе место заслужили две команды — «Молодая гвардия Дома Юнармии» из Мытищ и «Допризывник» из Ногинска. Бронза досталась серпуховскому «Юнармейцу», чеховскому «Варягу» и мытищинской «Сборной команде Дома Юнармии».

Мероприятие было приурочено к 84-летию контрнаступления Красной Армии под Москвой.