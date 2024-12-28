Журналистка Ксения Собчак приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Подмосковье. Вместе с сыном Платоном она приехала в Детский клинический центр имени Рошаля и исполнила мечту его маленькой пациентки.
«Понимаешь, что в таких больницах за своих детей не страшно. Поразилась, как все устроено, насколько все многопрофильно и какие герои-врачи под руководством главного врача Татьяны Шаповаленко спасают самых маленьких», — написала Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Ксения рассказала своим подписчикам о центре Рошаля, что здесь выполняют сложные операции по коррекции врожденных пороков сердца, при сочетанных патологиях и тяжелых травмах.
«А к Новому году губернатор Воробьев организовал благотворительную елку желаний для всех маленьких пациентов. Нам с Платоном написала письмо-желание одна из пациенток — и мы сразу отозвались», — добавила Собчак.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» продолжается. К ней уже присоединились известные артисты, депутаты и общественные деятели. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев снял с новогоднего дерева в Кремле четыре шарика, где ребята написали, что хотят получить в подарок. Подарки уже доставили.
Ксения Собчак с сыном присоединились к акции «Елка желаний» в Подмосковье
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