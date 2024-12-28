«Предновогоднее чудо». Андрей Воробьев исполнил мечты четырех детей на акции «Елка желаний»
Андрей Воробьев передал подарки четырем детям на акции «Елка желаний»
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» продолжается. К ней уже присоединились известные артисты, депутаты и общественные деятели. Мечты детей может исполнить каждый желающий. Так, губернатор региона Андрей Воробьев снял с новогоднего дерева в Кремле четыре шарика, где ребята написали, что хотят получить в подарок.
«Для меня „Елка желаний“ — это шанс подарить детям счастье, зажечь в их глазах огоньки веры в чудо. Пусть в новом году у каждого ребенка исполнится мечта. Желаю всем крепкого здоровья, много радости и поздравляю с наступающим праздником!» — сказал губернатор.
Восьмилетняя Настя хотела попасть в студию «Детского радио». Вместе с бабушкой она постоянно слушала на нем спектакли, развлекательные программы и сказки.
В 2022 году девочки приехала в Коломну из Макеевки вместе с мамой Викторией. Сейчас она ходит в школу и посещает развивающие занятия.
«На „Детское радио“ Настя мечтала попасть еще когда мы были дома. Поэтому, загадывая желание, решили, что здорово было бы побывать в студии. Дочка безумно счастлива, что ее желание осуществилось. Всей школе рассказала, что едет сюда. Ребята за нее очень рады», — поделилась мама девочки.
Восьмилетний Дима из Домодедова получил в подарок от губернатора беговую дорожку. Из-за генетического заболевания он не гуляет. Теперь мальчик сможет выплескивать свою энергию дома, рассказала его мама Наталья.
«Мы каждый год писали, принимали участие в акции, но не ожидали, что получим подарок. А в этот раз случилось настоящее предновогоднее чудо», — поделилась она.
Девятилетний Тимофей и семилетний Даниил — братья. Они приехали из села Павлополь Донецкой Народной Республики. Мальчики не решили, что именно хотят получить в подарок и положились на фантазию Деда Мороза. Подмосковные волонтеры передали им планшет и игровой ноутбук.
Акция «Елка желаний» проходит ежегодно. Любой желающий может стать волшебником для детей, которые больше всего нуждаются во внимании и заботе. Это ребята с ограниченными возможностями, дети участников СВО и те, кто страдает от тяжелых заболеваний. Присоединиться к доброму делу можно по ссылке.