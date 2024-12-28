«Предновогоднее чудо». Андрей Воробьев исполнил мечты четырех детей на акции «Елка желаний»

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» продолжается. К ней уже присоединились известные артисты, депутаты и общественные деятели. Мечты детей может исполнить каждый желающий. Так, губернатор региона Андрей Воробьев снял с новогоднего дерева в Кремле четыре шарика , где ребята написали, что хотят получить в подарок.

«Для меня „Елка желаний“ — это шанс подарить детям счастье, зажечь в их глазах огоньки веры в чудо. Пусть в новом году у каждого ребенка исполнится мечта. Желаю всем крепкого здоровья, много радости и поздравляю с наступающим праздником!» — сказал губернатор.

Восьмилетняя Настя хотела попасть в студию «Детского радио». Вместе с бабушкой она постоянно слушала на нем спектакли, развлекательные программы и сказки.

В 2022 году девочки приехала в Коломну из Макеевки вместе с мамой Викторией. Сейчас она ходит в школу и посещает развивающие занятия.