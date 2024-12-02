Крупный агропромышленный холдинг в Наро-Фоминске отметил 145-летие

Предприятие «Элинар» в Наро-Фоминском округе отпраздновало юбилей со дня основания. В честь этого события наградили лучших сотрудников холдинга и ветеранов.

Поздравил коллектив компании с 145-летием глава городского округа Наро-Фоминск Роман Шамнэ. Он вручил награды сотрудникам предприятия. Также их наградили представители нескольких министерств правительства Московской области.

«Медаль, специально выпущенная к этой дате, для многих участников торжества — высшая награда за их вклад в успехи предприятия, которое они считают своей второй семьей. Праздник получился действительно семейным: на сцену выходили и дети сотрудников компании, и творческие коллективы, основание которых исторически связано с „Элинаром“, и творческие коллективы ЦДК „Звезда“. Таким и должен быть юбилей настоящих профессионалов» — отметил генеральный директор холдинговой компании «Элинар» Игорь Куимов.

Сегодня трудовой коллектив предприятия производит электроизоляционные материалы. Это позволяет сделать существенный вклад в укрепление обороны России.

Также компания помогает обеспечить продовольственную безопасность страны. Она ведет работы по производству собственного отечественного инкубационного яйца. Проект поддержало правительство Московской области. Кроме того, компания поддерживает развитие других предприятий в промышленном округе Котово.

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