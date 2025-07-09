Сегодня 16:14 Крупнейший в России и Европе молочный комплекс построят в Подмосковье. Фото Андрей Воробьев дал старт строительству крупнейшего в Европе молочного комплекса 0 0 0 Подмосковье

Строительство

Андрей Воробьев

Сергиев Посад

Крупнейший в России и Европе животноводческий комплекс построят в Подмосковье. Сегодня заложили первый камень в фундаменте. Это важный шаг для продовольственной безопасности страны, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Комплекс разместят под Сергиевым Посадом. Старт проекту дали совместно с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут и председателем совета директоров АПХ «Зеленая долина» Сергеем Юдиным. «Соглашение подписали на ПМЭФ 2025 года и уже сегодня вышли на стройку. Планируем запустить первую очередь в 2027 году, а в 2030-м выйти на полную мощность», — сказал глава Подмосковья.

В комплексе смогут производить 216 тысяч тонн молока в год и 372 тысячи тонн кормов за тот же срок.

Строительство обеспечит свыше тысячи новых рабочих мест. Для сотрудников и их семей построят современный жилой квартал с социальной инфраструктурой. Андрей Воробьев

Появится современный цех глубокой переработки молока.

«Особое внимание уделят развитию малого бизнеса. Этот комплекс станет центром поддержки фермерских хозяйств, предоставляя им корма, ветеринарные услуги и помощь в воспроизводстве скота», — сказал Андрей Воробьев. Он поблагодарил федеральное правительство и Минсельхоз России за поддержку.

«Уверен, что такие масштабные и технологичные проекты сделают сельское хозяйство одной из самых привлекательных и наиболее перспективных отраслей, в том числе для молодых специалистов», — подытожил губернатор.