Крупнейший в России и Европе молочный комплекс построят в Подмосковье. Фото
Андрей Воробьев дал старт строительству крупнейшего в Европе молочного комплекса
Крупнейший в России и Европе животноводческий комплекс построят в Подмосковье. Сегодня заложили первый камень в фундаменте. Это важный шаг для продовольственной безопасности страны, отметил губернатор Андрей Воробьев.
Комплекс разместят под Сергиевым Посадом. Старт проекту дали совместно с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут и председателем совета директоров АПХ «Зеленая долина» Сергеем Юдиным.
«Соглашение подписали на ПМЭФ 2025 года и уже сегодня вышли на стройку. Планируем запустить первую очередь в 2027 году, а в 2030-м выйти на полную мощность», — сказал глава Подмосковья.
В комплексе смогут производить 216 тысяч тонн молока в год и 372 тысячи тонн кормов за тот же срок.
Строительство обеспечит свыше тысячи новых рабочих мест. Для сотрудников и их семей построят современный жилой квартал с социальной инфраструктурой.
Андрей Воробьев
Появится современный цех глубокой переработки молока.
«Особое внимание уделят развитию малого бизнеса. Этот комплекс станет центром поддержки фермерских хозяйств, предоставляя им корма, ветеринарные услуги и помощь в воспроизводстве скота», — сказал Андрей Воробьев.
Он поблагодарил федеральное правительство и Минсельхоз России за поддержку.
«Уверен, что такие масштабные и технологичные проекты сделают сельское хозяйство одной из самых привлекательных и наиболее перспективных отраслей, в том числе для молодых специалистов», — подытожил губернатор.