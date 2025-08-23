Крестный ход в честь Дня города прошел в Павловском Посаде
В Павловском Посаде состоялся традиционный крестный ход, собравший около трех тысяч участников. Мероприятие прошло по благословению епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая и по инициативе благочинного Павлово-Посадского церковного округа, священника Александра Анохина.
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов отметил, что уже четвертый год подряд эта прекрасная традиция объединяет людей в молитве за город, его жителей, защитников Отечества и мирное будущее.
Участники прошли пять километров по центральным улицам города, вознося молитвы. Маршрут проходил через площадь Революции, улицы Большая Покровская, Большой Железнодорожный проезд, Привокзальная, Герцена, Чапаева, Каляева, а также 1-й Карповский переулок и улицу Карповская.
В шествии приняли участие люди разных возрастов — от детей до пожилых горожан. Для многих это не просто религиозное событие, а важный духовный акт, укрепляющий единство и веру.
«Отдельная благодарность Депутату Московской областной Думы Линаре Раимовне Самединовой за поддержку и участие! Пусть благословение Божие пребывает над Павловским Посадом и над каждым из нас!» — сказал Денис Семенов.