Крестный ход в честь Дня города прошел в Павловском Посаде

В Павловском Посаде состоялся традиционный крестный ход, собравший около трех тысяч участников. Мероприятие прошло по благословению епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая и по инициативе благочинного Павлово-Посадского церковного округа, священника Александра Анохина.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов отметил, что уже четвертый год подряд эта прекрасная традиция объединяет людей в молитве за город, его жителей, защитников Отечества и мирное будущее.

Участники прошли пять километров по центральным улицам города, вознося молитвы. Маршрут проходил через площадь Революции, улицы Большая Покровская, Большой Железнодорожный проезд, Привокзальная, Герцена, Чапаева, Каляева, а также 1-й Карповский переулок и улицу Карповская.