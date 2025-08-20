Крестный ход пройдет на День города в Павловском Посаде
В Павловском Посаде в честь празднования Дня города пройдет общегородской крестный ход протяженностью пять километров. Мероприятие запланировано на 23 августа и начнется в 10:00 от Главного храма Павлово-Посадского благочиния — Казанского Храма, расположенного на улице Павловская.
Крестный ход будет проходить через главные улицы города, что позволит каждому желающему присоединиться к этому духовному событию. Маршрут пройдет через площадь Революции, улицы Большая Покровская, Большой Железнодорожный проезд, Привокзальная, Герцена, Чапаева, Каляева, а также 1-й Карповский переулок и улицу Карповская. Маршрут завершится на улице Павловская у Казанского Храма.
Павловский Посад славится своими культурными и историческими традициями, и этот крестный ход станет не только духовным актом, но и символом единства для всех граждан.
Приглашаются семьи, молодежь и пожилые люди: каждый сможет найти для себя свое место в этом важном для города событии.
Возрастное ограничение 0+.