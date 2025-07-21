Крестный ход ко Дню Казанской иконы Божией Матери прошел в Павловском Посаде

Городской Крестный ход провели в Павловском Посаде. Его посвятили дню празднования престольного праздника явления иконы Пресвятой Богородицы.

Мероприятие состоялось у главного храма Павлово-Посадского Благочиния. Верующие с молитвами прошли по улицам Павловской, Свердлова, Лукина и Льва Толстого.

Икону Казанской Пресвятой Богородицы называют заступницей и защитницей России от врагов. Она напоминает о милости Богородицы к российской земле, о заступничестве за нее в тяжелейшие годы.

Прихожан поздравили с праздником Благочинный Павлово-Посадского церковного округа Александр Анохин и заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Владимир Шевелен. После того, как Крестный ход завершился, у Казанского храма прошло чаепитие. Также работала полевая кухня.

Ранее мы рассказывали о том, что литургия ко Дню явления Казанской иконы Божией Матери прошла в Павловском Посаде.