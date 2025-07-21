Литургия ко Дню явления Казанской иконы Божией Матери прошла в Павловском Посаде

Православные верующие 21 июля с особым трепетом отмечают День явления Казанской иконы Божией Матери — одну из самых почитаемых святынь православного христианства. Праздничные мероприятия в Павлово-Посадском округе стартовали рано утром в Казанском храме села Казанское.

Казанская икона, явленная в 1579 году в Казани, на протяжении более четырех столетий остается символом покровительства, утешения и надежды для миллионов верующих. Этот святой образ сопровождал русский народ в ключевых исторических моментах, укрепляя духовные традиции и культурное наследие страны.

Возглавил торжественную божественную литургию епископ Николай. В храме собрались прихожане и гости, чтобы совместно вознести молитвы и почтить святой образ Казанской Божией Матери.

Жители округа отмечают, что этот праздник объединяет всех в молитве о мире, здоровье и благополучии.

Праздник Казанской иконы Божией Матери является символом духовной крепости и силы веры, помогающей людям преодолевать жизненные испытания и находить утешение.

«Пусть этот день принесет мир и радость в каждую семью, укрепит веру в сердцах и наполнит жизнь светом и теплом!» — сообщил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.