Сегодня 10:48 Крестный ход и богослужение прошли в Троицком соборе в Подольске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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Престольный праздник отметили верующие в Троицком кафедральном соборе в Подольске. По традиции храм украсили березовыми ветками.

Праздничную службу в честь Дня Святой Троицы совершил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. После службы прихожане совершили крестный ход. «Сегодня такое торжество, и погода теплая, и помолились мы, вышли после божественной литургии, причастившись святых Христовых тайн. Всем желаю мира, добра, благополучия, счастья, ценить тех людей, кто находится рядом», — сказал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Православные христиане считают День Святой Троицы одним из главных праздников лета. Он установлен в честь сошествия на апостолов Святого Духа на 50-й день после Пасхи.

В Троицком соборе ежегодно после торжественного богослужения проходят гулянья. Уже традицией стала полевая кухня с солдатской кашей. В этом году всех гостей угостили газировкой и мороженым. Для детей организовали мастер-классы по росписи гипсовых фигурок и изготовлению свечей. На сцене выступили местные и приглашенные артисты — солисты и танцевальные коллективы. Гусляр из Сергиева-Посада исполнил древнерусские былины и отрывки из летописей.