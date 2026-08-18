Кремлевский духовой оркестр выступит в Павловском Посаде в День города

Государственный Кремлевский духовой оркестр даст концерт в Павловском Посаде 21 августа. Выступление состоится в Павлово-Покровском Дворце культуры в рамках празднования Дня города.

Коллектив отмечает юбилейный, 90-й сезон масштабным гастрольным туром по России, одной из остановок которого станет Павловский Посад. В концертную программу войдут произведения русской и мировой классики, а также популярные советские песни, знакомые нескольким поколениям слушателей.

Вместе с оркестром на сцену выйдут народный артист России, солист «Геликон-оперы» и приглашенный солист Большого театра Вадим Заплечный, певица сопрано Вера Кононова, а также заслуженный артист России, солист Михайловского и Большого театров Игорь Тарасов.

За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Игорь Шевернев.

Ранее музыканты Кремлевского духового оркестра устроили концерт перед пассажирами в Домодедово.