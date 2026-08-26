Кратковременный дождь пройдет в Москве и Подмосковье 26 августа

Середина рабочей недели в Москве и Подмосковье пройдет под облачным небом и дождем. Воздух не прогреется выше +20 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр .

В Москве днем 26 августа ожидается северо-западный ветер скоростью от пяти до 10 метров в секунду, облачность с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Столбик термометра покажет +16…+18 градусов. Ночью без осадков, температура понизится до +9…+10 градусов.

На территории Московской области днем потеплеет до +15…+20 градусов. Ночью температура упадет до +9 градусов.

Ранее центр «Фобос» предупреждал москвичей о похолодании. Теплая погода вернется к концу месяца. В День знаний воздух прогреется до +21…+22 градусов, но после обеда возможен дождь.