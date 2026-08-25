Тепло, но с зонтиком. Какой будет погода в Москве в День знаний
Синоптик Шувалов: в Москве 1 сентября будет до +22 градусов
В День знаний москвичам пообещали практически летнюю погоду: утро окажется теплым и сухим, а после полудня в столице может пройти кратковременный дождь. Брать ли на школьную линейку зонт и какую одежду выбрать для ребенка, разбирался 360.ru.
Последний аккорд лета. В Москве снова станет теплее
Похолодание, которое пришло в столицу в последние летние дни, к началу следующей недели закончится. Воздух прогреется почти до августовских значений, поэтому школьникам и родителям не придется стоять на торжественных линейках под холодным ветром.
«По предварительным расчетам, погода не подведет 1 сентября. В Москве она будет теплая, практически летняя», — сказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 360.ru.
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Словно почувствовав торжественность момента, погода в первой половине Дня знаний порадует школьников. Осадков в это время синоптики не ожидают.
«На время проведения школьной линейки, с 08:00 до 09:00, это +15…+18 градусов тепла», — уточнил Шувалов.
Родителям посоветовали учитывать, что ученики обычно проводят на улице не несколько минут, а около часа. Поэтому легкая куртка, ветровка или кардиган окажутся уместнее праздничной одежды без верхнего слоя. При этом теплые вещи и осенние ботинки детям точно не понадобятся.
Зонт на всякий случай. После обеда в Москве возможен дождь
К середине дня температура поднимется еще — до +21…+22 градусов. После окончания уроков и праздничных мероприятий школьники смогут вернуться домой в почти летней атмосфере. При этом прогноз не такой уж безоблачный. Во второй половине дня в Москве и Подмосковье могут пройти кратковременные дожди.
«Скорее всего, утро будет без дождя, а после полудня возможен короткий дождь», — напомнил синоптик.
Он посоветовал не упускать из виду переменчивость столичной погоды. Утром зонтик может не понадобиться, но после 12:00 вероятность осадков значительно увеличится. Родителям, которые пойдут встречать детей после линейки, рекомендовали проверить обновленный прогноз перед выходом из дома.
Шувалов добавил, что вероятность дождя и основные температурные параметры пока рассчитаны с вероятностью 70-80%. Поэтому небольшой складной зонт в школьном портфеле тоже не станет лишним.
Ранее синоптик сообщал, что заметное ухудшение погоды ожидают в Московском регионе только во второй половине сентября: температура понизится, усилятся дожди и ветер.