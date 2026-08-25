Тепло, но с зонтиком. Какой будет погода в Москве в День знаний

Синоптик Шувалов: в Москве 1 сентября будет до +22 градусов

В День знаний москвичам пообещали практически летнюю погоду: утро окажется теплым и сухим, а после полудня в столице может пройти кратковременный дождь. Брать ли на школьную линейку зонт и какую одежду выбрать для ребенка, разбирался 360.ru.

«По предварительным расчетам, погода не подведет 1 сентября. В Москве она будет теплая, практически летняя», — сказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 360.ru.

Похолодание, которое пришло в столицу в последние летние дни, к началу следующей недели закончится. Воздух прогреется почти до августовских значений, поэтому школьникам и родителям не придется стоять на торжественных линейках под холодным ветром.

Родителям посоветовали учитывать, что ученики обычно проводят на улице не несколько минут, а около часа. Поэтому легкая куртка, ветровка или кардиган окажутся уместнее праздничной одежды без верхнего слоя. При этом теплые вещи и осенние ботинки детям точно не понадобятся.

«На время проведения школьной линейки, с 08:00 до 09:00, это +15…+18 градусов тепла», — уточнил Шувалов.

Словно почувствовав торжественность момента, погода в первой половине Дня знаний порадует школьников. Осадков в это время синоптики не ожидают.

Зонт на всякий случай. После обеда в Москве возможен дождь

К середине дня температура поднимется еще — до +21…+22 градусов. После окончания уроков и праздничных мероприятий школьники смогут вернуться домой в почти летней атмосфере. При этом прогноз не такой уж безоблачный. Во второй половине дня в Москве и Подмосковье могут пройти кратковременные дожди.

«Скорее всего, утро будет без дождя, а после полудня возможен короткий дождь», — напомнил синоптик.

Он посоветовал не упускать из виду переменчивость столичной погоды. Утром зонтик может не понадобиться, но после 12:00 вероятность осадков значительно увеличится. Родителям, которые пойдут встречать детей после линейки, рекомендовали проверить обновленный прогноз перед выходом из дома.

Шувалов добавил, что вероятность дождя и основные температурные параметры пока рассчитаны с вероятностью 70-80%. Поэтому небольшой складной зонт в школьном портфеле тоже не станет лишним.

Ранее синоптик сообщал, что заметное ухудшение погоды ожидают в Московском регионе только во второй половине сентября: температура понизится, усилятся дожди и ветер.