Дожди и похолодание придут в Москву 25 и 26 августа

Тишковец: в Москве 25 и 26 августа температура опустится до +15…+17

Москва столкнется с кратковременным похолоданием и дождями в ближайшие два дня. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире ИС «Вести» .

Синоптик назвал 25 и 26 августа репетицией осени: в столице установится пасмурная погода, а температура не поднимется выше +15…+17 градусов.

«В Центральной России во вторник-среду [будет] пик ненастья и похолодания», — отметил Тишковец.

Затем погода изменится. Антициклон принесет в Москву и Подмосковье солнце, и воздух снова прогреется до +19…+21 градуса.

Ранее синоптики предупредили, что последние дни августа в Московском регионе больше напомнят начало осени. Несмотря на солнечную погоду, температура будет уже далека от летней.