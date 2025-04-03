Краеведа из Мытищ наградили орденом Российского императорского Дома

Мытищинский краевед удостоен награды Российского императорского Дома — ордена Святого Станислава третьей степени. Указ подписала верховная начальница российских, императорских и царских орденов, великая княгиня Мария Владимировна. Она посетила Мытищи с рабочим визитом.
Высокую награду получил председатель Мытищинского объединения краеведов Союза краеведов России, руководитель сектора краеведения и главный библиограф «Библиотечно-информационного центра» Сергей Ветлин. В документе сказано, что он имеет право ношения ордена «в воздаяние заслуг в деле сохранения исторической памяти и традиций Отечества».
Награждение Сергея Ветлина орденом Святого Станислава третьей степени — это признание его заслуг и важности работы, которую он ведет. Событие напоминает о необходимости бережно относиться к своему историческому наследию.
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