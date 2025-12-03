Котельную № 3,3 А в Королеве капитально отремонтируют к концу 2026 года

Сейчас проходят работы в рамках первого этапа капитального ремонта котельной № 3,3 А, расположенной в микрорайоне Юбилейный в Королеве. Специалисты монтируют котловое оборудование, дымовую трубу и систему технологических трубопроводов. Все работы планируют завершить до конца следующего года.

Отметим, что специалисты уже модернизировали системы газоснабжения и химводоподготовки, установили новое тепломеханическое и газораспределительное оборудование. Помимо этого, они перенесли существующие коммуникации. Работы проводят в рамках государственной программы.

Котельная № 3,3 А, которая заработала в 1990 году, — это главный источник теплоснабжения для микрорайона Юбилейный. Она снабжает теплом и горячей водой 89 многоквартирных домов, 18 социальных объектов, около 20 тысяч потребителей. После обновления ее эффективность значительно повысится.

Отметим, что до 2027 года планируют модернизировать еще два объекта теплоснабжения «Самаровка» и «Текстильщик». В котельной «Новые Подлипки» обновят резервно-топливное хозяйство.