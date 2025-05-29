Костюмированный турнир по верховой езде прошел в Котельниках

Воспитанники отделения адаптивной верховой езды в Котельниках приняли участие в соревнованиях, которые прошли в школе олимпийского резерва «Белка». Также для них организовали фотосессию.

Подготовка к турниру шла месяц. Участники преодолели заранее созданный маршрут и продемонстрировали отличные навыки верховой езды.

Они исполнили такие элементы, как змейку, вольт, остановку в квадрате и проезд через жерди. Также они должны были прийти на соревнования в ярких и необычных образах.

После для ребят организовали фотосессию с пегим пони по имени Лексус. Кроме того, они побывали на чаепитии.

Отметим, что школа олимпийского резерва «Белка» уже много лет тренирует детей по программе реабилитационной верховой езды. Принять участие в занятиях можно, подав заявление через портал «Госуслуги».

Ранее мы рассказывали о том, что спортсмены из Котельников стали призерами турнира по конному спорту.