Спортсмены из Котельников стали призерами турнира по конному спорту

Всероссийские соревнования «Кубок ПониФорум — 2025» проходили на территории конно-спортивного центра «Измайлово». В них приняли участие воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Белка», которые завоевали несколько медалей.
Спортивная пара Анастасия Сапрыкина и Ливия стали серебряными призерами в программе «Командный приз. Дети» и «Личный Приз. Дети» (зачет «Юноши и девушки»). Полина Сидорова и Кисс Мисс завоевали бронзовую награду в маршруте с высотой препятствий 60 сантиметров
Ева Матиенко на Ливии заняла третье место в маршруте с высотой препятствий 70 сантиметров и второе — в маршруте с перепрыжкой 70 см. Наталья Рослякова и Пегас стали бронзовыми призерами в маршруте с высотой препятствий 80 сантиметров.
По итогам двух дней в личном первенстве юношеского круга Ева Матиенко и Ливия заняли второе место.
Ева Матиенко на Ливии и Наталья Рослякова на Пегасе получили право выступить на международном фестивале «Спасская башня», где они будут представлять Московскую область.
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