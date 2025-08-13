Космическое шоу прошло в сквере у ракетной корпорации в Королеве

Историческое шоу на тему космоса провели артисты местного Театра юного зрителя у ракетной корпорации «Энергия» в Королеве. Они воссоздали атмосферу 1960-х годов.

Мероприятие прошло в обновленном сквере у проходной предприятия. Артисты исполнили популярные хиты, стихи известных поэтов и танцы.

Организаторы планируют сделать такие праздники традиционными. Их хотят проводить в теплую погоду.

Скоро в сквере также установят знак «Нулевой километр». Он будет символизировать начало отсчета космической эры.

Отметим, что общественное пространство благоустраивают благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Так, в 2024 году свыше восьми тысяч жителей Королева отдали голоса за его обновление на онлайн-площадках.

Ранее мы рассказывали о том, что еще пять дворов благоустроили в Королеве с начала 2025 года.