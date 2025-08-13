Еще 5 дворов благоустроили в Королеве с начала 2025 года

Комплексное благоустройство дворов продолжается в Королеве. В этом году планируют преобразить 10 таких территорий.

Работы проходят по инициативе главы городского округа Королев Игоря Трифонова. Специалисты уже провели ремонт у домов № 10, 12/10, № 2/9, № 4, № 7/8 на улице М. М. Глинкина, домов № 4а, 4 и 6 на улице Толстого, а также домов № 3, 4, 5 и 6 на Комсомольской улице.

Активно идут обновления еще в пяти дворах: на улицах Суворова, Октябрьский бульвар, Исаева, Тихомирова, Большая Комитетская, Болдырева, Циолковского и Комсомольская. Рабочие укладывают новый асфальт и бордюрный камень, создают комфортные подходы к подъездам, обустраивают парковки и озеленяют территорию.

Все работы должны завершить до конца лета. Обновления стали возможными благодаря госпрограмме Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».