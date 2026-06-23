Корпоративное волонтерство предложили развивать в Балашихе

В Балашихе на круглом столе предложили развивать корпоративное волонтерство на крупных предприятиях. Инициатива направлена на расширение участия сотрудников компаний в социальных проектах и добровольческой помощи.

В округе рассмотрели новые подходы к вовлечению предприятий в общественную деятельность. Особое внимание уделили поддержке ветеранов, семей участников боевых действий и гуманитарным проектам. Отдельно отмечалось участие бизнеса в сборе и отправке помощи в зону проведения специальной военной операции.

Идею развития корпоративного волонтерства представила директор ресурсного центра «Волонтеры Балашихи» Елена Жарова. Она подчеркнула, что многие предприятия уже участвуют в социальной поддержке, и этот опыт можно расширить.

«Очень много наших предприятий помогают ветеранам, общественным организациям и воинам Отечества. Отправляют гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции, не оставляя без внимания также семьи участников. Я предлагаю рассмотреть возможность развития корпоративного волонтерства на наших предприятиях для привлечения новых добровольцев, чтобы на регулярной основе оказывать благотворительную помощь», — сказала Елена Жарова.

Развитие добровольческого движения в Подмосковье началось в активной фазе в период пандемии 2020 года. Тогда был создан региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья», который объединил десятки муниципалитетов и помог выстроить систему координации помощи.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что интерес предприятий к участию в волонтерских проектах сохраняется и сегодня. Он подчеркнул значимость совместной работы бизнеса и общественных структур.

«У нас сильный ресурсный центр „Волонтеры Подмосковья“. И сегодня есть запрос от предприятий, чтобы сотрудники активно принимали участие в различных волонтерских движениях. Это поддержка и фронта, и тех, кто нуждается в помощи здесь, на территории округа. Безусловно, все эти наказы будут включены в Народную программу и дальше будут реализованы», — сказал Сергей Юров.

В округе продолжается сбор предложений жителей в рамках формирования Народной программы. По данным администрации, уже собрано более 19 тысяч инициатив, которые направлены на развитие социальной сферы и городской инфраструктуры. Предложения принимают через официальный сайт естьрезультат.рф, по телефону горячей линии и в общественных приемных.